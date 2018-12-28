Усадьбу Орловых-Денисовых вновь продают за 70 млн рублей

Цена с 2011 года выросла на 30 миллионов рублей.

В Петербурге во второй раз продают через сайт "Авито" старинную усадьбу Орловых-Денисовых. Контроль за сделкой местные жители просят осуществить Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. С такой просьбой к главе ведомства Сергею Макарову обратилась депутат Марина Шишкина.

Парламентарий также отметила, что необходимо проверить платежеспособность покупателя, которого также обяжут выполнить реставрационные работы в здании. Напомним, что на данный момент объект находится в аварийном состоянии. В последний раз дом пытались восстановить в начале 90-ых годов ХХ века. Тогда специалисты занимались лепниной и росписями.

Стоит добавить, что стоимость объекта оценивается в 70 миллионов рублей. Нынешний собственник приобрел недвижимость в 2011 году за 40 млн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ласточки" до Мельничного Ручья будут останавливаться на новой промежуточной станции.

Фото: Piter.tv