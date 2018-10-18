"Ласточки" до Мельничного Ручья будут останавливаться на новой промежуточной станции

С 14 марта электропоезда "Ласточки" будут делать остановку на железнодорожной станции "Ржевка". О нововведении сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной компании.
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 14 марта 2019 года назначается остановка на станции "Ржевка" для электропоездов "Ласточка"
комментируют ситуацию в официальном сообщении представители компании
Следует отметить, что добавочная остановка будет введена для маршрута, следующего от Финляндского вокзала в Петербурге до Мельничного Ручья, а также в обратном направлении. Остановки появятся в маршрутах следования четырех поездов.
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Фото: Piter.tv
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