"Ласточки" до Мельничного Ручья будут останавливаться на новой промежуточной станции

Поезда будут останавливаться на "Ржевке".

С 14 марта электропоезда "Ласточки" будут делать остановку на железнодорожной станции "Ржевка". О нововведении сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной компании.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 14 марта 2019 года назначается остановка на станции "Ржевка" для электропоездов "Ласточка" комментируют ситуацию в официальном сообщении представители компании

Следует отметить, что добавочная остановка будет введена для маршрута, следующего от Финляндского вокзала в Петербурге до Мельничного Ручья, а также в обратном направлении. Остановки появятся в маршрутах следования четырех поездов.

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Фото: Piter.tv