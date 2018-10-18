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"Ласточки" до Мельничного Ручья будут останавливаться на новой промежуточной станции
Сегодня, 12:56
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lesjasap

"Ласточки" до Мельничного Ручья будут останавливаться на новой промежуточной станции

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Поезда будут останавливаться на "Ржевке".

С 14 марта электропоезда "Ласточки" будут делать остановку на железнодорожной станции "Ржевка". О нововведении сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной компании.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 14 марта 2019 года назначается остановка на станции "Ржевка" для электропоездов "Ласточка"

комментируют ситуацию в официальном сообщении представители компании

Следует отметить, что добавочная остановка будет введена для маршрута, следующего от Финляндского вокзала в Петербурге до Мельничного Ручья, а также в обратном направлении. Остановки появятся в маршрутах следования четырех поездов.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" поздравил Вячеслава Малафеева с 40-летием.

Фото: Piter.tv

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Теги: ласточка, новая остановка, ржевка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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