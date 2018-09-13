"Зенит" поздравил Вячеслава Малафеева с 40-летием

Петербургская команда в социальной сети поздравила спортсмена с юбилеем.

Пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" поздравила бывшего игрока Вячеслава Малафеева с 40-летием. Пост о значимости спортсмена опубликован на официальном аккаунте команды в Twitter.

Отметим, что в основном составе "сине-бело-голубых" Малафеев провел 17 сезонов. За это время он успел принять участие в 442 матчах, среди которых 164 были сыграны на "ноль". Он также являлся одним из членов сборной России. За команду страны футболист вышел на поле 29 раз.

На данный момент Вячеслав Малафеев занимает должность заместителя спортивного директора "Зенита" по общим вопросам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владислав Радимов объяснил победу "Зенита-2" над "Шинником".

Фото: ФК "Зенит"