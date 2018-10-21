Владислав Радимов объяснил победу "Зенита-2" над "Шинником"

Спикер заметил слаженную игру в обороне команды.

Главный тренер петербургского молодежного клуба "Зенит-2" прокомментировал победу над ярославским "Шинником". По мнению специалиста, особую гордость вызывает у него игра в обороне: спортсмены из Северной столицы не оставили шансов противнику для гола.

Владислав Радимов добавил, что команда сыграла лучше, когда количество петербуржцев и оппонентов из Ярославля совпадали на поле. Когда же одного из соперников - защитника Дениса Магадиева удалили с поля, "сине-бело-голубые" немного сдали.

Повторюсь, нам есть над чем работать, но многие вещи мне понравились. Сборы помогают повысить организованность, посмотрите на "Шинник", например. Количество желтых карточек показывает насколько ни мы, ни соперник не хотели уступать резюмировал специалист

Напомним, что встреча состоялась на стадионе "Петровский" 3 марта.

Фото: Вконтакте/Зенит-2