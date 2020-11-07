Футбольную команду "Зенит-2" возглавил Александр Селенков

Новый наставник приступит к работе уже на тренировках в "Газпром Академии".

Руководство "Газпром-Академии" назначило Александра Селенкова главным тренером "Зенита-2". Об этом сообщил официальный сайт клуба. Специалист приступит к работе с командой на тренировках в "Газпром Академии", а также будет готовить её к выездному матчу 5-го тура Второй лиги А с "Динамо-Владивосток".

Основная часть: В обновлённый тренерский штаб вошли помощники Селенкова — Дмитрий Васильев и Юрий Солнцев. Тренером вратарей останется Юрий Окрошидзе, за физическую подготовку будет отвечать Тимофей Бережков.

Главным врачом "Зенита-2" продолжает работать Дмитрий Лебедев, которому будут помогать Евгений Малышко и Дмитрий Неклюдов. Аналитической работой займётся Артём Крупский. Начальником команды назначен Дмитрий Беляев, администратором — Роман Абрамов.

