"Зенит-2" обыграл "Звезду" в последнем домашнем матче года

Матч закончился со счетом 4:2.

В субботу, 7 ноября, на стадионе "Смена" в Петербурге состоялся матч 15-го тура Олимп-ПФЛ между "Зенитом-2" и петербургской "Звездой". Последний домашний матч 2020 года закончился победой сине-бело-голубых: финальный счет игры – 4:2.

Два мяча в ходе игры забил нападающий Станислав Крапухин, еще по одному голу обеспечили команде нападающие Александр Еловских и Никита Симдянкин. В команде "Звезды" меткими ударами отличились полузащитники Сергей Ильин и Александр Мельников.

Впереди у второй команды зенитовцев выездной матч с "Читой" 12 ноября.

Недавний матч Лиги чемпионов между основной командой "Зенита" и "Лацио" закончился ничьей.

Фото: "Зенит-2" / "ВКонтакте"