Жена Кокорина заявила, что футболист продолжит карьеру в резервном "Зените"

Ехать в сочинский футбольный клуб спортсмен наотрез отказался.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин не останется в клубе, но и не поедет в футбольный клуб "Сочи". О том, что спортсмен переходит в резервный "Зенит", 28 января сообщила супруга Кокорина Дарья.

О дальнейшей карьере футболиста стало известно после того, как Дарья ответила на вопрос фанатов в сториз в своем Instagram-аккаунте.

Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. В данной ситуации все решения приняты руководством клуба. – написала жена футболиста.

В связи с четким отказом Кокорина играть за сочинский клуб, руководство "Зенита" решило перевести нападающего в "Зенит"-2 до конца сезона. В резервной команде сине-бело-голубых Кокорин будет тренироваться и играть.

Ранее Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"