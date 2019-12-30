Жена Кокорина заявила, что футболист продолжит карьеру в резервном "Зените"

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин не останется в клубе, но и не поедет в футбольный клуб "Сочи". О том, что спортсмен переходит в резервный "Зенит", 28 января сообщила супруга Кокорина Дарья.
О дальнейшей карьере футболиста стало известно после того, как Дарья ответила на вопрос фанатов в сториз в своем Instagram-аккаунте.
Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. В данной ситуации все решения приняты руководством клуба.
– написала жена футболиста.
В связи с четким отказом Кокорина играть за сочинский клуб, руководство "Зенита" решило перевести нападающего в "Зенит"-2 до конца сезона. В резервной команде сине-бело-голубых Кокорин будет тренироваться и играть.
Ранее Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
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