Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в "Зените"

В настоящий момент футболист играет почти бесплатно.

Телекомментатор Василий Уткин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, сколько получает Александр Кокорин в "Зените". Он напомнил слова нападающего, который после тюрьмы говорил, что готов играть бесплатно. Однако, как оказалось, совсем бесплатно нельзя по закону, поэтому Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту.

"Я точно знаю", - подчеркнул телекомментатор.

После выхода на свободу Кокорин заявил, что готов играть за "Зенит" бесплатно. Свои слова он объяснил поддержкой, которую клуб оказал, пока он был в заключении. Вместе с Павлом Мамаевым они отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Оба футболиста провели за решеткой более 11 месяцев.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин на правах аренды будет играть за ФК "Сочи". Контракт футболиста с сочинским клубом продлиться до конца сезона РПЛ 2019/2020. Сам спортсмен не хочет никуда уходить из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru