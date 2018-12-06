Акции соцсети на торгах в США дорожают на 5,75% — до 51,74 доллара.

Стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила соцсеть.

В сообщении уточнили, что Twitter, Inc. заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 млрд долларов.

При этом цена покупки представляет премию в 38% к цене закрытия бирж 1 апреля 2022 года, последнего дня торгов до объявления Маском о своей доле в Twitter. Добавим, что акции соцсети на торгах в США дорожают на 5,75% — до 51,74 доллара.

Ранее компания Inditex, в которую входит бренд Zara, закрыла магазины и онлайн-продажу в РФ. Магазины торговой сети не работают из-за ситуации, связанной с Украиной.

Фото: pexels

