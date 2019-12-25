Компания Inditex, в которую входит бренд Zara, закрыла магазины и онлайн-продажу в РФ

Магазины торговой сети не работают из-за ситуации, связанной с Украиной.

Испанская ретейл-компания Inditex, в которую входит бренды одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки закрыла магазины и онлайн-продажу на территории России. Ранее в текущем месяце свою деятельность в стране из-за ситуации на Украине приостановил Mango.

Напомним, что также о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили иностранные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация коснулась клиентов брендов Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike.

Илон Маск отказался блокировать материалы российских СМИ в сети Starlink.

Фото: Piter.tv