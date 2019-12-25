Илон Маск отказался блокировать материалы российских СМИ в сети Starlink

Бизнесмен из США сказал, что выполнит просьбу правительств только "под дулом пистолета".

Американский предприниматель Илон Маск отказался блокировать материалы российских СМИ в сети спутниковой связи Starlink. Такое заявление бизнесмен сделал в собственном аккаунте в социальной сети Twitter.

Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla

Напомним, что глобальная система Starlink предназначена для обеспечения широкого доступа в интернет для пользователей по всему миру. Этот процесс обеспечивается благодаря развертыванию на околоземной орбите большого количества малых космических аппаратов (с весом до 500 кг).

SpaceX собирается провести порядка 50 ракетных запусков в 2022 году.

Фото: YouTube / CNET Highlights