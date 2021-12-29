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SpaceX собирается провести порядка 50 ракетных запусков в 2022 году
Сегодня, 8:59
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SpaceX собирается провести порядка 50 ракетных запусков в 2022 году

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Илон Маск раскрыл планы для SpaceX на текущий год.

Американская компания SpaceX собирается провести порядка 50 ракетных запусков на околоземную орбиту в 2022 году. Об этом журналистам во время пресс-конференции в Техасе сообщил глава фирмы, миллиардер Илон Маск. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале.

В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю.

Илон Маск, глава SpaceX

Представитель компании SpaceX рассказал о планах по использованию космического корабля Starship для межпланетных миссий, включающих отправку аппаратов и людей к Луне и Марсу. Маск  добавил, что за всю свою историю SpaceX совершила 144 успешных космических запуска, а также 106 возвращений своих устройств.

Маск: SpaceX запустит Starship на орбиту в этом году.

Фото и видео: YouTube / SpaceX
 

Теги: spacex, илон маск, космос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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