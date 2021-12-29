Маск: SpaceX запустит Starship на орбиту в этом году

Глава космической компании раскрыл сведения о прогрессе в разработке проекта.

Американский миллиардер Илон Маск уверен, что компания SpaceX запустит прототип космического корабля Starship на околоземную орбиту уже в 2022 году. Такое мнение специалист высказал перед журналистами на пресс-конференции, проведенной ради информирования о прогрессе в разработке проекта. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале.

Я более чем уверен, что мы сможем добраться до орбиты в этом году. Илон Маск, глава SpaceX

Напомним, что в ноябре 2021 года Илон Маск рассчитывал на то, что орбитальные испытания аппарата удастся организовать к февралю 2022 года. Starship должен будет использоваться компанией для полетов на Марс. Космический корабль будет рассчитан на 100 человек. Прототипы проекта несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на планету. Однако они еще не выходили за пределы атмосферы Земли. Без разрушения устройства прошло только финальное испытание, которое было зарегистрировано в мае прошлого года.

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Фото и видео: YouTube / SpaceX

