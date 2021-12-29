SpaceX потеряла 40 спутников из-за геомагнитной бури

Аппараты вывели на орбиту 3 февраля.

SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла около 40 телекоммуникационных спутников Starlink. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании.

Речь идет об аппаратах, которые вывели на орбиту на прошлой неделе. На следующий день в результате геомагнитной бури спутники оказались повреждены. Их попытались перевести в "безопасный режим", чтобы они летели ребром вперед, однако их не удалось вернуть в рабочее положение для начала орбитальных маневров из-за сопротивления атмосферы.

До 40 спутников сойдут или уже сошли с орбиты. из заявления SpaceX

Отмечается, что падение аппаратов не угрожает другим объектам на орбите. Спутники, заявили в американской компании, полностью сгорят в плотных слоях атмосферы, обломки до Земли не долетят.

Напомним, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 49 спутниками спутниками сети Starlink на борту 3 февраля. Данные аппараты предназначались для распространения широкополосного интернета по планете.

Ранее ракету "Союз-2.1а" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк.

Фото: Twitter / SpaceX