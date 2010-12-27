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Четырехлетняя девочка выжила после падения с многоэтажки на Репищевой
Сегодня, 12:55
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lesjasap

Четырехлетняя девочка выжила после падения с многоэтажки на Репищевой

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Пострадавшая госпитализирована во вторую детскую городскую больницу.

В Приморском районе Петербурга утром 18 февраля несовершеннолетняя девочка пострадала от падения с высоты. Четырехлетней девочке удалось выжить. Сейчас малышка находится в больнице. Ей оказывают медицинскую помощь.

По информации от врачей, пациентку доставили с улицы Репищевой в состоянии средней степени тяжести. Юная петербурженка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб живота. Специалисты из полиции отметили, что семья, в которой воспитывается девочка, считается благополучной и на учете в органах опеки не состоит.

Напомним, что в марте электричкам до Сосново и Васкелово изменят расписание.

Фото: Piter.tv

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Теги: репищева улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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