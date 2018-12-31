В марте электричкам до Сосново и Васкелово изменят расписание

Причиной станут технические работы на пригородном направлении.

С начала марта в Приозерском направлении электрички изменят график движения. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской дороги. По данным специалистов, пригородным составам поменяют расписание с 1 по 14 число.

Сотрудники "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" отметили, что данные коррективы внесены по техническим причинам. Часть электричек 1,5,6 и 12 марта не будет курсировать на участке между Санкт-Петербургом и Сосново, а 4 и 14 марта - между Сосново и Васкелово. Изменения коснутся также участков в Васкелово-Девяткино 1,4-7, 14-14 марта.

Ознакомиться с обновленным расписанием можно на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на официальном сайте компании.

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Фото: Piter.tv