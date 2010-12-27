Мошенники с Большой Охты обманули пятерых пенсионерок

Парочка задержана. Она - под домашним арестом, он - в СИЗО.

Преступников с Большой Охты обвиняют в серии мошеннических действий против пенсионеров. По данным правоохранительных органов, злоумышленники развели на денежные средства минимум пятерых пожилых людей. Банду задержали в ноябре 2018 года.

По материалам следствия, пара представлялась родственниками, попавшими в беду. Они брали у добросердечных пенсионерок деньги и пропадали. Чаще всего жертвами становились бабушки с проспекта Металлистов. Наживой мошенников стало более одного миллиона рублей. Максимально разово они получили 300 тысяч.

Известно, что также петербуржцы промышляли обманом, дозваниваясь потенциальным жертвам якобы из салона "Форд".На данный момент фигурантка расследования находится под домашним арестом. Ее коллега остается в СИЗО.

Напомним, что задержан педофил, напавший на 15-летнюю девочку на Новоизмайловском.

Фото: Piter.tv