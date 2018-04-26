"Уехал - значит скрылся": как в Петербурге легко остаться без водительских прав

В Санкт-Петербурге ежедневно происходит масса ДТП различных степеней тяжести. В последнее время появился новый вид дорожно транспортных происшествий, который смело можно назвать "невидимым". Районные суды культурной столицы заполонили дела о скрытии с места происшествия, только вот сами "виновники", зачастую, узнают об этом спустя месяцы.

Всех автовладельцев в данной ситуации объединяет одинаковое развитие событий. Петербуржцы оставляют своим машины на парковках крупных ТЦ или на стоянках около дома, спустя день, неделю или месяц им поступает сообщение или звонок из ГИБДД. Автовладельцам сообщают, что их машина находится в розыске, так как они поцарапали чужую машину и уехали с места ДТП.

В качестве доказательств водителям предоставляют протоколы и схемы. В большинстве случаев пострадавшие не хотят улаживать сложившуюся ситуацию и отказываются от компенсации. Случается и такое, когда хозяева машин, получивших странные царапины, даже не появляются в суде.

Piter.tv поговорил с автовладельцами, которые подозревают, что стали жертвами запутанной схемы. Например, у стороны обвинения присутствуют многочисленные недочеты, не позволяющие на 100% доказать виновность автовладельцев. Одинаковые справки с разными росписями и данными, нарушения истечения сроков давности, несоответствие царапин или даже их отсутствие.

"Ничего личного, просто бизнес"

5 марта Анна Ляцкая приехала в ТЦ River House за покупками. Припарковала свой БМВ Х6 с помощью камер и отправилась по делам. После этого девушка села в машину и уехала. Почти через три недели Анна получила извещение из ГИБДД, в котором ей сообщили, что авто находится в розыске, а ее ждут в участке, как свидетеля.

Мне показали видео, как я приезжаю на парковку. Потом мне показали видео, как я гуляю по магазину, потом показали, как я выезжаю и оплачиваю парковку. Я была в ТЦ River House полтора часа. Никто не увидел, что соседняя машина шатается во время моей парковки, кроме сотрудников ГАИ. Понимаете, так не убегают с места ДТП, гуляя по магазинам полтора часа. Я расстроилась. Инспектор Алексей Марусин мне сказал, что "ничего личного, просто бизнес". В каждой шуте есть доля шутки. Анна Ляцкая, автовладелец

Анна приехала на мойку, чтобы перед сопоставлением автомобилей машина была чистая.

"У меня нет совершенно никаких следов. У меня есть небольшая царапина, длинной она 3 сантиметра. Машина не новая, ей 5 лет. Когда проезжаешь, машину могут поцарапать даже ветки кустов. У меня вся машина в таких потертостях. На сопоставление автомобилей приехали какие-то понятые. Было видно, что они знакомы с Марусиным. Приехал какой-то молодой человек с девушкой. Он был на заряженном мерседесе, в золотых часах. Тут же он покатил к моей машине и начал трогать ее руками и сказал, что я уже все заполировала и у меня очень гладкая машина. Анна Ляцкая, автовладелец

Анна в ответ заявила, что машину не полировала и в доказательство даже указала на царапину от куста. В ответ на это "понятой" сразу попросил это указать в деле. Инспектор Марусин так и записал "повреждение лакокрасочного покрытия". Анна попыталась оспорить происхождение царапины, так как они не совпадают.

Мне сказали, что потерпевший мог стоять на льдинке. На льдинке, понимаете! Я пыталась объяснить, что на машине потерпевшего царапина другого рода. У него царапины должны идти от конца автомобиля к началу, если он уверяет, что я его поцарапала. Однако у него они начинались наоборот, от колеса и шли к задней части авто. Ширина его царапин по вертикали сантиметров 30. Анна Ляцкая, автовладелец

Девушка попыталась пообщаться с хозяином пострадавшего авто. Царапину на машине в автосервисе предложили убрать за 500 рублей. Только вот сам "потерпевший" от этого отказался наотрез. В страховой компании он получил за свою коцку 17 тыс. рублей.

После получения денег, 25 апреля, Анна вместе с адвокатом встретились с водителем. Стоит отметить и тот факт, что кроссовер пострадавшего автовладельца ждал его на парковке 5 марта 8 часов, но кто еще парковался около него – неизвестно.

Мы видели его машину, мы встречались в ТЦ вчера. Он там работает в бизнес центре. После случившегося я не могла найти видео остальных машин, которые парковались около его авто в течение дня. Этого человека все там знают. Он вслух произнес, что его друзья в службе охраны дали ему видео со мной, а остальное все было стерто. Анна Ляцкая, автовладелец

Судебное разбирательство по факту скрытия с места ДТП Анне только предстоит. Автоледи надеется, что ей получится добиться справедливости. Только вот она переживает, что судиться придется не с гражданским лицом, а с ГИБДД. Чаще всего суд встает на сторону государственного представителя.

"Уехал – значит скрылся"

Владельцу автомобиля Opel Astra Александру Колеснику никакого оповещения не приходило. Год назад ему раздался звонок на мобильный телефон от сотрудника ГИБДД. Служащий представился и заявил, что автомобиль Александра в розыске, а владельца ожидает лишение прав за скрытие с места ДТП.

Он мне звонит на следующий день после ДТП и сообщает, что я скрылся. Все это без суда и следствия. Когда я пришел в ГИБДД Ломоносовского района и спросил что случилось, там сказали, что еще не смотрели потерпевшую машину, а свидетелей не опрашивали. При этом у меня тоже был свидетель, моя мать. Мне сказали, что я выступаю в деле, как свидетель. По телефону было одно, а на деле было по-другому. Александр Колесник, автовладелец

Александра попросили написать объяснительную, однако ее содержание инспектора не устроило:

Он на меня посмотрел, прочитав его, и сказал: "а давайте теперь напишем, что было на самом деле". Надавил на меня и заставил чуть ли не под диктовку написать то, что я действительно наехал на автомобиль. Александр Колесник, автовладелец

Машина была осмотрена при свидетелях. Каких либо повреждений на ней замечено не было, но при этом инспектор сохранял уверенность, что ДТП было. Указано не было также в каком месте автомобиля находятся повреждения у потерпевшей. В справке о ДТП так и написали, указав только территорию заднего бампера. Какой частью транспортного средства Александр "повредил" чужую машину тоже не написали.

Пообщаться лично с потерпевшей стороной Александру не удалось, ровно, как и увидеть ее на судебных слушаньях. Инспектор, нарушая права обвиняемого, отказал дать номер женщины, на чьей машине "нашли повреждения". Познакомиться с ней удалось, только прочитав материалы дела, где говорилась, что это действительно женщина и ей за 60.

Судья меня отчитал и сказал, что до моего приезда уже все было решено. К сожалению, я не знал, что мог вести запись. Тогда бы, думаю, это дело уже было закрыто. Судья толком не объяснил какие у меня и у потерпевшей повреждения, сказал только, что "существенные". Не было ни фотографий, ни экспертизы, ничего. Александр Колесник

Суд постановил лишить Александра прав, на что он сразу заявил, что будет обжаловать решение. Только вот в постановлении появилась совсем другая строчка – "вину признал, решение судьи не оспаривал".

Судья мне сказал, что уехал и скрылся - это синонимы. То есть для судьи это синонимы. Я эту фразу запомнил на всю жизнь. Плюс он сказал, что я должен был на месте осмотра заставить гаишника записать все данные, который он обнаружил или не обнаружил. То есть я должен был должностное лицо заставлять выполнять его работу. Александр Колесник

В апелляционном суде решение оставили без изменений. Автовладелец составил жалобу с адвокатом и направил ее в суд надзорной инстанции. Одной из причин обратиться туда было и то, что гаишник передал дело в суд спустя два месяца после начала расследования. Другими словами у предоставленных материалов истек срок давности.

В надзорном суде также оставили все без изменений и даже признали, что сроки подачи были нарушены. То есть они признали, что нарушают закон и при этом пишут, что этого недостаточно для отмены дела. Они заявили, что есть существенные доказательства моей вины. Под существенными доказательствами понимается показания свидетеля, потерпевшей и схема ДТП, которая по закону недействительна. Сама схема, кстати, была составлена неправильно. Александр Колесник

Александр права так и не сдал. Сейчас они с адвокатом составляют жалобу в верховный суд. Автовладелец надеется выиграть дело и потребовать максимальной компенсации, так как только на адвокатов было потрачено уже больше 50 тыс. рублей.

"Делай что хочешь"

Аналогичная история произошла с Александром Саломасовым. Автовладелец как обычно припарковал свой Ford Focus около дома и поднялся в квартиру. Под стеклом, на всякий случай мужчина предусмотрительно оставил номер своего мобильного телефона. Вечером 6 ноября 2017 года звонок раздался. Звонившийзаявил, что Александр поцарапал его автомобиль. Естественно пришлось спуститься и проверить.

Парень показал мне какую-то маленькую царапинку. Я ему сказал, что у меня на машине повреждений нет, на парадной висит камера. Можно посмотреть и убедиться, что я не царапал. Вероятно, это сделал кто-то другой. Тот согласился, я сказал, что у него есть мой телефон, если что-то будет не так. Прошел примерно месяц и мне позвонили из ГИБДД из Красногвардейского района Александр Саломасов, автовладелец

Как выяснилось, машина числится в розыске. Александра пригласили разобраться в случившемся. Оказалось, что звонивший мужчина после общения с Александром самостоятельно обратился в ГИБДД. Инспектор, по необъяснимой причине написал в отчете, что водитель автомобиля Ford Focus скрылся с места ДТП.

Это при том, что я находился дома. Телефон мой был и у инспектора ГИБДД и у этого человека, который якобы потерпевший. Плюс моя машина на этом месте еще сутки простояла и никуда не двигалась. Александр Саломасов, автовладелец

Дело попало в суд. Там обнаружились новые обстоятельства: в материалах было две разных справки датируемых одним числом и временем. Только вот подписи были разные.

В схеме о ДТП черным по белому написано, что автомобиль потерпевшего имеет повреждения сзади, а мой никаких повреждений не имеет. Соответственно в первой справке о ДТП написано, что у моей машины нет никаких повреждений. Затем в деле появилась другая справка, в которой просто ручкой вписано, что мой автомобиль имеет передние повреждения бампера Александр Саломасов, автовладелец

В суде инспектор ГИБДД, оформлявший в тот вечер ДТП, заявил, что не знает, откуда появилась вторая справка и более того, чья на ней роспись. Наличие второй справки дало основание возбудить административное дело и направить его в суд. После четырех заседаний Александра лишили прав.

Мы сами искали, кому принадлежала эта подпись. Мы посмотрели какая подпись у инспектора, который дальше занимался делом. Они не сошлись. Более того, после того, как меня лишили прав, я сам съездил к начальнику ГАИ и спросил, как такое возможно. Он мне сказал, что ничего не станет объяснять и рассказывать и вообще "делай что хочешь". Это такой конвейер. Оправдательных результатов по таким делам практически не бывает. Александр Саломасов, автовладелец

Еще до окончательного вердикта суда Александр приезжал на сопоставительную экспертизу, где ему заявили, что царапине на пострадавшем авто соответствует рамка номера. Конечно же, на рамке повреждений не нашлось. В ответ на это автовладельцу заявили, что можно поцарапать и не оставить следов. Только вот пострадавшее авто белое, а рамка от номера черная.