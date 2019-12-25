Синий Subaru вылетел на тротуар в Калининском районе

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности, в МЧС сообщили в высоком риске ДТП.

Накануне вечером, 18 июня, в Калининском районе во время дождя машина вылетела с проезжей части на тропинку. Водитель не пострадал. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Автомобилист не справился с управлением синей машины Subaru и оказался на пешеходной дорожке.

Я крайне удивлен, как он не зацепил дерево столб, которые находились в нескольких сантиметрах. Очевидец, "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Напомним, сегодня, 19 июня, в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. В МЧС предупредили о высоком риске ДТП из-за сильного ветра и дождя.

Фото: Телеграм / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"