Циклон не покинет Петербург 19 июня

Сегодня, 19 июня, в Северной столице обещают плохую погоду. В городе выпадут осадки, прогремят грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Тыловая часть циклона не позволит горожанам насладиться теплом. Воздух прогреется всего до +17...+19 градусов. Подует западный ветер, его порывы будут достигать 14-19 м/с. Напомним, в МЧС по региону объявили желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.
Синоптик отметил, что и понедельник не будет безоблачным, в большинстве районов пройдут дожди. В начале недели тепла ждать не стоит.
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Фото: Piter.tv
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