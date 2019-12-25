Циклон не покинет Петербург 19 июня

Сильный ветер и дожди испортят погоду.

Сегодня, 19 июня, в Северной столице обещают плохую погоду. В городе выпадут осадки, прогремят грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Тыловая часть циклона не позволит горожанам насладиться теплом. Воздух прогреется всего до +17...+19 градусов. Подует западный ветер, его порывы будут достигать 14-19 м/с. Напомним, в МЧС по региону объявили желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отметил, что и понедельник не будет безоблачным, в большинстве районов пройдут дожди. В начале недели тепла ждать не стоит.

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Фото: Piter.tv