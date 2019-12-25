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МЧС: в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Сегодня, 14:11
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МЧС: в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

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В городе 19 июня обещают шквальный ветер.

В Петербурге 19 июня введут желтый уровень погодной опасности. С 10:00 до 20:00 в Северной столице будет бушевать ветер. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В городе обещают сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Водителей призвали отказаться от поездок на автомобилях в связи  с высоким риском ДТП. Пешеходов попросили не передвигаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье дождливый циклон "Офелия" накроет Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, желтый уровень опасности, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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