Синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон

Частые циклоны не позволяют солнцу прогреть водоемы.

Предстоящая неделя принесет в Петербург и Ленобласть тепло, но не сразу. Понедельник будет холодным и дождливым. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

Открыть купальный сезон жители регионов смогут в конце месяца, предположил синоптик. Пока частые циклоны не позволяют солнцу прогреть водоемы. Температура воды еще не составляет +20 градусов, поэтому купаться пока не стоит. Так, в Неве вода прогревается лишь до +16 градусов, Финский залив до +15 градусов.

Леус рассказал, что в начале недели в Северной столице похолодает до до +14…+19 градусов и вновь выпадут осадки. Во вторник дожди будут идти реже, потеплеет до +20 градусов. Среда и четверг будут жаркими, столбики термометров покажут +24 градуса. А в конце недели горожане смогут насладиться летней погодой, температура воздуха составит +22...+27 градусов.

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Фото: Piter.tv