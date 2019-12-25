В Петербурге прошли игрушечные пикеты и митинг против поправок в Конституцию

Активистами стали маленькие пластмассовые куклы и зверята.

В минувшее воскресенье, 21 июня, на Марсовом поле состоялся митинг, который мог остаться незамеченным для многих петербуржцев. Грядущим плебисцитом по поправкам в Конституцию возмутились пластмассовые игрушки. Фотографии с нано-митинга показали активисты движения "Весна" в соцсетях.

Митинг прошел с участием человечков, лошадок и других зверят, игрушки держали маленький плакат с надписью "Этот плебисцит игрушечней нас!". Затем по центру города разошлись одиночные пластиковые активистки-куклы с табличками "Против", "Мы здесь власть" и "Такую Россию я выберу".



По словам активистов, игрушечный митинг стал ответом на запрещенные из-за коронавируса массовые мероприятия и задержание и штрафование пикетчиков.

Сама процедура плебисцита, предложение голосовать за совершенно разные поправки "пакетом", странная реклама новой Конституции — все это выглядит как игра в демократию, но даже игрушки не готовы играть в такие игры. активисты движения "Весна"

После игрушечной акции, дополнили активисты, к пресс-секретарю движения приходили люди, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, и спрашивали про игрушечные митинги. Чем закончилась история, в "Весне" не уточнили. Пользователи в комментариях пошутили, что задержали одну из пластмассовых пони.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге задержаны московские активисты с листовками против поправок в Конституцию.

Фото: Движение "Весна" / "ВКонтакте"