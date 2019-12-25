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В Петербурге задержаны московские активисты с листовками против поправок в Конституцию
Сегодня, 13:35
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himif

В Петербурге задержаны московские активисты с листовками против поправок в Конституцию

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Мужчины расклеивали агитматериалы на набережной Фонтанки.

В Петербурге задержали двух московских активистов, расклеивающих на набережной Фонтанки листовки против поправок в Конституцию. Об этом 22 июня сообщил "Интерфакс".

Отмечается, что задержанные Дмитрий Иванов и Максим Кондратьев состоят в незарегистрированном политическом движении "Бессрочный протест". У мужчин изъяли порядка 130 листовок, а наклеенные агитматериалы удалили стражи порядка. В отношении Иванова возбудили административное дело о неповиновении распоряжению полицейскому, его поместили в помещение для содержание задержанных. Кондратьев стал фигурантом административного дела о размещении информационных материалов вне специальных отведенных мест, активиста отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы сообщали, что после заседания по делу "Сети"* в Петербурге начались задержания активистов.

Фото: Piter.TV

Теги: активисты, задержание, поправки в конституцию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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