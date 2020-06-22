После заседания по делу "Сети"* в Петербурге начались задержания активистов

Сообщается, что уже задержано более десяти человек.

У здания окружного военного суда в Петербурге после объявления приговора по делу "Сети"* начались задержания активистов. Всего задержано 11 человек. Среди них – молодой человек, который пришел поддержать фигурантов дела и приковал себя наручниками к забору, он также успел зажечь файер. Также полицией были задержаны еще 10 человек, среди которых жена Юлия Бояршинова.

В настоящее время люди стоят у здания суда и ждут вывода заключенных.

Напомним, что суд в Петербурге признал виновными фигурантов дела "Сети"*. Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова признали виновными по статье о терроризме. Подробности – по ссылке.

Видео: Агит Россия / Telegram

*"Сеть" — организация, запрещенная на территории Российской Федерации