  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД в ДТП с самосвалом и электромобилем пострадала 14-летняя девочка
Сегодня, 16:07
131
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На КАД в ДТП с самосвалом и электромобилем пострадала 14-летняя девочка

0 0

Подросток находится в состоянии средней степени тяжести. 

В субботу, 15 апреля, на КАД произошло серьезное ДТП. Дорогу не поделили грузовой самосвал и электромобиль Nissan-Leaf. В аварии пострадала восьмиклассница. 

По информации Piter.tv, жительница Северной столицы попала в больницу № 19. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Подросток находится в состоянии средней степени тяжести. 

Водители обеих машин не пострадали. Добавим, что мужчина, который управлял самосвалом, за 2022-2023 привлекался к административной ответственности семь раз.

Подробности уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: вход на станцию метро "Ломоносовская" временно закрыли.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, пострадала девочка, рыбацкий проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии