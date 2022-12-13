На КАД в ДТП с самосвалом и электромобилем пострадала 14-летняя девочка

Подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 15 апреля, на КАД произошло серьезное ДТП. Дорогу не поделили грузовой самосвал и электромобиль Nissan-Leaf. В аварии пострадала восьмиклассница.

По информации Piter.tv, жительница Северной столицы попала в больницу № 19. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

Водители обеих машин не пострадали. Добавим, что мужчина, который управлял самосвалом, за 2022-2023 привлекался к административной ответственности семь раз.

Подробности уточняются. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv