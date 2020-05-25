Видео: В Домодедово задержали двух дебоширов, которые устроили драку на борту Сочи - Москва

Пассажиры не поделили подлокотник.

В Домодедово были задержаны два авиадебошира, которые устроили на борту самолета ругань и драку.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщает, что накануне вечером, 24 мая, в аэропорту Домодедово были задержаны 2 пассажира самолета (1986 и 2001 годов рождения) рейса Сочи - Москва. Мужчины были доставлены в линейный отдел нарядом полиции, который был вызван к самолету, который готовился к высадке пассажиров.

Как удалось выяснить, конфликт произошел из-за того, что один из мужчин облокотился на кресло второго. Возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

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