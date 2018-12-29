На Среднем проспекте В.О авария переросла в драку на дороге

Петербуржцам пришлось разнимать шоферов, пока они не навредили друг другу.

На территории Васильевского острова дорожная авария переросла в драку на проезжей части. Благодаря успевшему подкреплению в виде сотрудников полиции, конфликт не успел стать травмоопасным для оппонентов.

Инцидент произошел вечером 28 января по Среднему проспекту В.О. На участке столкнулись "Мерседес" и машина российского автопрома "Лада". Очевидцы утверждают, что автовладелец иномарки не смог сдержать агрессию, начав избивать второго шофера. Представители закона скрутили дебошира. Им помогали прохожие и машинисты трамваев.

Отметим, что из-за аварии была перекрыта полоса движения по направлению к "Приморской" станции метро.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб