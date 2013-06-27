Что произошло в Петербурге 28 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 28 сентября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 28 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Студентка Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов упала в обморок после встречи с ректором.

Накануне вечером Александр Запесоцкий пригласил на встречу студентов третьего курса кафедры актерского мастерства. По одной из версий случившегося, ректора возмутил тот факт, что студенты арендовали зал в Театре поколений – им не хотелось терять очные практические занятия. Внеучебные занятия для студентов организовали преподаватели Валентин и Мария Левицкие, молодежь сама собирала деньги на аренду. Однако позднее преподавателей уволили за "аморальное поведение", а студентам предложили подписать заявление о перечислении денег вузу или же отчислиться.

На Невском проспекте под колеса Mercedes попала девушка.

24-летняя горожанка пыталась перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. Девушку госпитализировали, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Двое мужчин погибли при пожаре в квартире на проспекте Кузнецова.

Пожар охватил однушку в доме №17 рано утром. Огонь полностью уничтожил помещение площадью 36 квадратных метров, причина возгорания не уточняется. Пламя потушили спустя 40 минут, но в пожаре погибли двое мужчин, личности которых еще устанавливаются.

Активисты Васильевского острова получили ответ от КРТИ о возможном развитии парка "Заросли".

Похоже, что зеленого уголка на острове Декабристов, между исторической набережной Макарова и набережной Макарова-автомагистралью, все-таки не будет. Жители придумали, как облагородить участок и превратить его в общественное пространство, придумали парку название и собрали 4 тысячи подписей в поддержку идеи. Однако власти собираются строить на этом месте автомагистраль: в Смольном считают, что необходимо разгрузить перекресток Уральской улицы и Одоевского.

Петербургский омбудсмен получил около 600 жалоб от граждан на выборы в Петербурге.

В аппарате Александра Шишлова пришли к выводу, что в городе организовали кампанию по искажению итогов голосования для приведения их к определенному результату. Уполномоченный по правам человека и сам следил за соблюдением избирательных прав граждан, объезжая участки. Некоторые конфликты удалось разрешить в команде с представителями СПЧ, ЦИК, омбудсмена в РФ.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV

Фото: zarosli.space.ru