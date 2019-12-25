Петербургский омбудсмен получил около 600 жалоб от граждан на выборы в Петербурге

Сообщения о нарушениях поступали и во время голосования, и в период подведения итогов.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов получил 568 сообщений о нарушениях на выборах в городе. Об этом 28-го сентября сообщила его пресс-служба.

В аппарате омбудсмена пришли к выводу, что в Петербурге была организована кампания по искажению итогов голосования для приведения их к определенному результату.

Отмечается, что Шишлов сам следил за соблюдением избирательных прав граждан и ездил по участкам. Некоторые конфликты удалось разрешить в команде с представителями СПЧ, ЦИК, Уполномоченного по правам человека в РФ.

Напомним, что Александр Шишлов также вошел в состав ЗакСа нового созыва. Он прошел по общегородскому списку от "Яблока" вместе в Борисом Вишневским.

О том, как прошли выборы в Петербурге, читайте в нашем материале.

Фото: пресс-служба омбудсмена Александра Шишлова