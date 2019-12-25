Двое мужчин погибли при пожаре в квартире на проспекте Кузнецова

Полностью выгорела "однушка" площадью 36 квадратных метров.

Рано утром 28 сентября в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, в доме №17 на проспекте Кузнецова воспламенилась однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:21. В 06:02 пламя было потушено. Огонь полностью уничтожил "однушку".

По данным источника в экстренных службах, при пожаре погибли двое мужчин. Их личности сейчас устанавливаются.

Ранее мы писали, что после пожара в заброшке в Выборге в больницу попал мужчина.

Фото: Piter.TV