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После пожара в заброшке в Выборге в больницу попал мужчина
Сегодня, 10:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После пожара в заброшке в Выборге в больницу попал мужчина

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Он получил ожог рук.

Прохожий получил ожоги во время ликвидации пожара в нежилом здании в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вечером 26 сентября на Травяной улице загорелся заброшенный дом на площади 30 квадратных метро. Ликвидировать пожар удалось в 21:42.

По предварительной информации, в результате возгорания пострадал 61-летний мужчина. Он получил ожог рук.

Накануне в Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж.

Фото: ВКонтакте / Интересный Выборг (Дима Важничин

Теги: заброшенный дом, травяная улица
Категории: Лента новостей,

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