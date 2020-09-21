После пожара в заброшке в Выборге в больницу попал мужчина

Прохожий получил ожоги во время ликвидации пожара в нежилом здании в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Вечером 26 сентября на Травяной улице загорелся заброшенный дом на площади 30 квадратных метро. Ликвидировать пожар удалось в 21:42.
По предварительной информации, в результате возгорания пострадал 61-летний мужчина. Он получил ожог рук.
Накануне в Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж.
Фото: ВКонтакте / Интересный Выборг (Дима Важничин
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