После пожара в заброшке в Выборге в больницу попал мужчина

Он получил ожог рук.

Прохожий получил ожоги во время ликвидации пожара в нежилом здании в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вечером 26 сентября на Травяной улице загорелся заброшенный дом на площади 30 квадратных метро. Ликвидировать пожар удалось в 21:42.

По предварительной информации, в результате возгорания пострадал 61-летний мужчина. Он получил ожог рук.

Накануне в Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж.

Фото: ВКонтакте / Интересный Выборг (Дима Важничин