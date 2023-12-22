  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Октябрьской набережной утром в заброшенном доме горел мусор
Сегодня, 9:08
108
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Октябрьской набережной утром в заброшенном доме горел мусор

0 0

Огонь распространился по площади 15 квадратных метров.

В Невском районе сегодня утром, 14 марта, произошел пожар. На Октябрьской набережной в доме № 38 вспыхнуло пламя. Там горел мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:26. К этому часу пламя охватило 15 "квадратов". 

На место случившегося прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они боролись с огнем около 45 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что вооружённая компания устроила драку из-за долгов на Чайковского.

Фото: Piter.tv

Теги: горел мусор, заброшенный дом, мчс, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии