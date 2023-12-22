На Октябрьской набережной утром в заброшенном доме горел мусор

Огонь распространился по площади 15 квадратных метров.

В Невском районе сегодня утром, 14 марта, произошел пожар. На Октябрьской набережной в доме № 38 вспыхнуло пламя. Там горел мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:26. К этому часу пламя охватило 15 "квадратов".

На место случившегося прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Они боролись с огнем около 45 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv