Вооружённая компания устроила драку из-за долгов на Чайковского

Вечером в среду, 13 марта, в полицию поступило сообщение о драке, которая произошла в одной из квартир дома №27 на улице Чайковского. На место происшествия прибыли патрульные, но молодые люди решили сбежать через окно. В результате падения 21-летний молодой человек сломал правую ногу и был госпитализирован. Двое его товарищей задержаны полицией. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что среди зачинщиков конфликта оказались один петербуржец и двое его друзей из Киришей. Приятели отправились на улицу Чайковского, чтобы взыскать долг. Они взяли с собой пневматический пистолет и кастет, которые использовали в качестве угрозы. В результате они избили своих сверстников, один из которых является гражданином РФ с упрощённым порядком получения гражданства и ранее проживал в Ливии. Нападавшие успели забрать пять тыс. рублей.

По факту данного происшествия были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV