Приняты меры к розыску еще троих участников конфликта.

Задержаны участники конфликта со стрельбой в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Вечером 10 марта в полицию поступило сообщение о том, что у дома 30 в поселке Новый Свет происходит драка, слышны крики и выстрелы.

Правоохранителями было установлено, что около 17:30 в результате возникшего конфликта на фоне распития спиртных напитков произошла драка, в ходе которой неизвестные пустили в ход предмет, похожий на бейсбольную биту, а также стреляли в воздух из сигнального пистолета. В отделение полиции были доставлены 6 участников конфликта в возрасте от 32 до 37 лет. Двое, в связи с жалобами на травмы, полученные в драке, отправлены в медучреждение.

Приняты меры к розыску еще троих участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по ст. ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

На выходных в Ленобласти задержали водителя каршеринга с 2 кг мефедрона.

Фото: Piter.tv