В Ленобласти задержали водителя каршеринга с 2 кг мефедрона

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти полицейские задержали водителя с крупной партией мефедрона, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 10 марта на 70 км автодороги "Скандинавия" сотрудниками ГИБДД был замечен каршеринг Geely Coolray, выезжавший из лесополосы. Автомобиль сотрудниками полиции был остановлен. За рулем иномарки находился 34-летний неработающий житель Вологодской области. При проверке документов мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, закрывая и пряча рюкзак на переднем пассажирском сидении. Такое поведение насторожило правоохранителей.

В ходе осмотра салона в рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета. Все изъятое было направлено на экспертизу, а мужчина доставлен в отдел полиции. Согласно экспертизе, в пакете было более 2 кг мефедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ещё один петербуржец проведет 16 лет в колонии за производство 26 кг мефедрона.

Фото: Piter.tv