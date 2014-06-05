В Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж

В Красносельском районе Петербурга вечером в воскресенье, 26 сентября, произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
Пламя охватило гараж, который находится на Заречной улице в Горелово. В ведомстве уточнили, что помещение размером 3х6 метров выгорел на площади 5 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали огонь за 45 минут, на месте работало десять человек и две единицы техники. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.
Ранее грузовик въехал в цистерну с битумом на трассе "Кола".
Фото: Piter.tv
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