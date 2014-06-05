В Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж

Пожарные ликвидировали огонь за 45 минут, на месте работало десять человек и две единицы техники.

В Красносельском районе Петербурга вечером в воскресенье, 26 сентября, произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

Пламя охватило гараж, который находится на Заречной улице в Горелово. В ведомстве уточнили, что помещение размером 3х6 метров выгорел на площади 5 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали огонь за 45 минут, на месте работало десять человек и две единицы техники. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

Ранее грузовик въехал в цистерну с битумом на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv