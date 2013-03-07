Активисты Васильевского острова получили ответ от КРТИ о возможном развитии парка "Заросли"

Жители хотят оставить естественный вид берега, а вдоль набережной Макарова провести благоустройство.

Активисты, выступающие за сохранение зеленой зоны на набережной Макарова, получили ответ от председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Похоже, что парка все-таки не будет. Сообщение об этом появилось 28-го сентября в Telegram-канале "Протестный Петербург".

Группа петербуржцев хочет, чтобы на острове Декабристов сохранился зеленый уголок. Для парка придумали название — "Заросли". Он находится между исторической набережной Макарова и набережной Макарова-автомагистралью. Активисты уже придумали, как облагородить участок и сделать из него общественное пространство. Петиция к губернатору собрала 4 тысячи подписей.

У городских властей другие планы. На набережной собираются построить автомагистраль. Андрей Левакин обосновал в ответе необходимость трассы. Так как от набережной реки Смоленки до улицы Одоевского нет дороги, вся нагрузка ложится на перекресток Уральской и Одоевского. С каждым годом транспортная ситуация становится все хуже.

В целях снижения уровня загрузки указанного пересечения, а также обеспечения дополнительной связи с внутригородской платной магистралью "Западный скоростной диаметр", мостом Бетанкура строительство продолжения набережной Макарова нецелесообразно. говорится в ответе Левакина.

Чиновник обратил внимание на то, что на Васильевском острове есть и зеленые зоны, и площадки, на которых проводятся досуговые мероприятия. При строительстве магистрали вдоль Малой Невы будет пешеходная зона с возможностью спуститься к воде.

Фото: zarosli.space.ru