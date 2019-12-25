На набережной Макарова может появиться новая зона отдыха

Авторы идеи уже опубликовали эскизы проекта парка "Заросли".

В Петербурге урбанисты и активисты создали макет парка "Заросли" - открытого пространства для отдыха, которое можно расположить на территории набережной Макарова. На сайте проекта можно посмотреть план пока виртуального парка, изучить эскизы.

Согласно замыслу авторов идеи, на территории для отдыха появится пляж, домики для гриля, точки для рыбалки и спорта. Будет здесь и уголок нетронутой природы, который раскинулся на набережной без участия архитекторов и урбанистов - ближе к Смоленке можно заметить кусты, деревья, камни, обрывы. Их авторы проекта хотят оставить.

Ранее на Piter.tv сообщили, что парк "Дальняя Рогатка" превратится в современное общественное пространство.

Фото: zarosli.space