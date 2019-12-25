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Парк "Дальняя Рогатка" превратится в современное общественное пространство
Сегодня, 14:39
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nadezhda_sib

Парк "Дальняя Рогатка" превратится в современное общественное пространство

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Сроки благоустройства пока не определены. Есть вероятность, что это произойдет не в ближайшие годы.

В парке "Дальняя Рогатка" в Пушкинском районе обустроят современное общественное пространство. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

Несколько раз назад территорию площадью 122 тыс. "квадратов" уже привели в порядок: создали искусственный рельеф, устроили плоскостные цветники и цветочные конструкции. Сейчас комитет по благоустройству разрабатывает проект. Парк находится у въездной зоны Петербурга недалеко от аэропорта, дворцово-парковых ансамблей и комплекса "Экспофорум". 

С 26 апреля по 30 мая на сайте будет проходить голосование, по результатам которого власти будут решать, какие территории благоустроить в первую очередь. Всего будет представлено 22 территории.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: благоустройство, дальняя рогатка, парк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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