Парк "Дальняя Рогатка" превратится в современное общественное пространство

Сроки благоустройства пока не определены. Есть вероятность, что это произойдет не в ближайшие годы.

В парке "Дальняя Рогатка" в Пушкинском районе обустроят современное общественное пространство. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Несколько раз назад территорию площадью 122 тыс. "квадратов" уже привели в порядок: создали искусственный рельеф, устроили плоскостные цветники и цветочные конструкции. Сейчас комитет по благоустройству разрабатывает проект. Парк находится у въездной зоны Петербурга недалеко от аэропорта, дворцово-парковых ансамблей и комплекса "Экспофорум".

С 26 апреля по 30 мая на сайте будет проходить голосование, по результатам которого власти будут решать, какие территории благоустроить в первую очередь. Всего будет представлено 22 территории.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха.

Фото: gov.spb.ru