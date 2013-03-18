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Около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха
Сегодня, 16:01
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nadezhda_sib

Около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха

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Деревьев станет еще больше, а для горожан установят скамейки.

В 2021 году территорию у Российской национальной библиотеки ждут значительные изменения. Там отремонтируют фонтан, обновят покрытие и создадут зону отдыха. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Скамейки вдоль Бассейной улицы оформят в стиле библиотечных читальных залов по разным тематикам. Найдется "место" и для современной литературы. В сквере высадят новые деревья. 

За обновление площади около библиотеки проголосовали жители Петербурга в 2020 году. Оно будет проводиться в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Напомним, на Московском проспекте располагается один из филиалов Российской национальной библиотеки. Там хранится литература и периодические издания второй половины XX века и старше. 

Всего в этом году благоустроят 11 общественных пространств. Губернатор Александр Беглов назвал самые важные из них. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: благоустройство, зона отдыха, рнб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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