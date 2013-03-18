Около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха

В 2021 году территорию у Российской национальной библиотеки ждут значительные изменения. Там отремонтируют фонтан, обновят покрытие и создадут зону отдыха. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.
Скамейки вдоль Бассейной улицы оформят в стиле библиотечных читальных залов по разным тематикам. Найдется "место" и для современной литературы. В сквере высадят новые деревья.
За обновление площади около библиотеки проголосовали жители Петербурга в 2020 году. Оно будет проводиться в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Напомним, на Московском проспекте располагается один из филиалов Российской национальной библиотеки. Там хранится литература и периодические издания второй половины XX века и старше.
Всего в этом году благоустроят 11 общественных пространств. Губернатор Александр Беглов назвал самые важные из них.
Фото: gov.spb.ru
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