Около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха

Деревьев станет еще больше, а для горожан установят скамейки.

В 2021 году территорию у Российской национальной библиотеки ждут значительные изменения. Там отремонтируют фонтан, обновят покрытие и создадут зону отдыха. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Скамейки вдоль Бассейной улицы оформят в стиле библиотечных читальных залов по разным тематикам. Найдется "место" и для современной литературы. В сквере высадят новые деревья.

За обновление площади около библиотеки проголосовали жители Петербурга в 2020 году. Оно будет проводиться в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, на Московском проспекте располагается один из филиалов Российской национальной библиотеки. Там хранится литература и периодические издания второй половины XX века и старше.

Всего в этом году благоустроят 11 общественных пространств. Губернатор Александр Беглов назвал самые важные из них.

Фото: gov.spb.ru