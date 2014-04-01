Губернатор Петербурга перечислил наиболее значимые проекты благоустройства общественных пространств в 2021 году

Все проекты уже прошли общественные обсуждения.

В 2021 году в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств. Их концепции разрабатывались с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на совещании с руководством министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передала пресс-служба Смольного.

Благоустройство пройдет на территории, прилегающей к пляжам Нижнего и Среднего Суздальских озер. Для ребят разных возрастов сделают детские игровые зоны, также появится освещение и пешеходные дорожки. В прошлом году новое пространство появилось на Верхнем Суздальском озере. На площади перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте отремонтируют фонтан.

Также продолжатся работы в Бестужевском саду и на набережной реки Охты от проспекта Косыгина до улицы Передовиков. Эти проекты Беглов выделил как наиболее значимые.

Власти поставили перед собой задачу ежегодно обустраивать не менее 12 общественных пространств. В 2021 будет на одно меньше, однако в прошлом году план был перевыполнен в несколько раз.

Фото: gov.spb.ru