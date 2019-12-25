30 общественных пространств и более 200 дворов благоустроили в Петербурге за год

План на 2020 год удалось перевыполнить.

В этом году в Петербурге благоустроили 30 общественных пространств и более 200 дворов. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Изначально в 2020 году планировалось привести в порядок 12 общественных пространств и 208 дворов. Однако к концу года этот план удалось перевыполнить.

Одним из самых интересных и социально-значимых объектов в этом году стал Бестужевский сад в Красногвардейском районе, где создали уникальную инклюзивную площадку. Кроме того, в этом районе завершили этап ландшафтно-градостроительного преобразования набережной реки Охты. Там оборудовали общественное пространство с дорожками для пешеходов и уличной мебелью.

Для спортсменов обустроили беговую и велодорожки, спортивную зону и скейт-площадку.

Также в 2020 году преобразился пляж Верхнего Суздальского озера, где создали две крупные площадки для экстремальных видов спорта.

В Красносельском районе благоустроили территорию воинского братского захоронения "Рубеж". В годы Великой Отечественной войны здесь проходил передний край обороны Ленинграда. Работы продолжатся в 2021 году.

В планах на 2021 год планируется благоустройство еще 225 объектов – 12 общественных пространств и 213 дворовых территорий. Особое внимание уделять новым микрорайонам города.

Ранее губернатор оценил благоустройство двора на Гороховой.

Фото: gov.spb.ru