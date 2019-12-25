Однако его благоустройство еще будет продолжаться.

Новое общественное пространство появилось у Верхнего Суздальского озера в Петербурге. Ход работ по благоустройству зоны у южной стороны озера 21 ноября оценил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба Смольного, проект стартовал в 2020 году в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды". Именно тогда на территориях, прилегающих к Суздальским озерам, стали формировать общественное пространство.

Теперь здесь посадили деревья и кустарники, разбиты газоны, появились велопарковки,пешеходные дорожки, зоны для пикника, видовые площадки. В летний сезон придутся кстати новые кабинки для переодевания, навес от солнца, качели и пост охраны.

Отмечается, что благоустраивать территории будут поэтапно, с 2020 по 2022 год. Сейчас разрабатывается документация на комплексное благоустройство территории у Нижнего Большого Суздальского озера.

Ранее мы сообщали о том, что парк Интернационалистов в Купчино могут урезать почти на гектар ради реконструкции Южного шоссе. Соответствующий законопроект 20 ноября внес губернатор Александр Беглов на рассмотрение ЗакСа.

Фото: Пул 78 / Telegram