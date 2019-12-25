Беглов предложил урезать парк Интернационалистов почти на гектар ради Южного шоссе

На рассмотрение ЗакСа внесен соответствующий законопроект.

Парк Интернационалистов в Купчино могут урезать почти на гектар ради реконструкции Южного шоссе. Соответствующий законопроект 20 ноября внес губернатор Александр Беглов на рассмотрение ЗакСа. Документ появился на сайте городского парламента.

В документе отмечается предложенная Бегловым корректировка закона о ЗНОП, согласно которой площадь парка Интернационалистов сокращается с 32,63 га до 31,73 га. Известно, что зеленой территорией хотят пожертвовать ради расширения шоссе с двух до четырех полос, обустройства тротуаров и велодорожек.

Тем временем, городские активисты с лета борются за сохранение части парка, поскольку не хотят лишаться зеленой зоны и жить с построенной под окнами домов дорогой. В соцсетях активисты публикуют фотографии с деревьями, помеченными сигнальными лентами – под угрозу вырубки попадает несколько сотен насаждений.

Фото: Муниципальное образование № 72 / "ВКонтакте"