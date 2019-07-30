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В Петербурге планируют ежегодно обустраивать не менее 12 общественных пространств
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib

В Петербурге планируют ежегодно обустраивать не менее 12 общественных пространств

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В 2020-м году план удалось перевыполнить.

Петербург планирует активно создавать общественные пространства. Ежегодно должно появляться не менее 12, заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

К 2024-му году намерены создать 36 новых туристических маршрутов. Всего "Дорожная карта" включает в себя 60 мероприятий. Среди них также озеленение, развитие улично-дорожной сети, увеличение объема жилищного строительства, создание дополнительных пешеходных переходов и так далее. Планируется, что через три года в городе будет более 4500 социальных объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями. 

В 2020 году планировалось привести в порядок 12 общественных пространств и 208 дворов, однако к концу года этот план удалось перевыполнить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что этнокластер "Вертоград" откроется в Петербурге 25 декабря. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: общественные пространства, озеленение, развитие города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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