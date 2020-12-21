Этнокластер "Вертоград" откроется в Петербурге 25 декабря

Пространство будет полностью бесплатным.

На этой неделе в Петроградском районе откроются сразу же два общественных пространства — мастерские "Ангар" на Большой Монетной и этнокластер "Вертоград" на Каменноостровском проспекте. Работать пока они будут с ограничениями, узнал Piter.TV в пресс-службе Петроградского района.

"Ангар" на Большой Монетной, 24АБ станет коворкингом, в котором под одной крышей соберутся столярная, швейная и керамическая мастерские. Рабочая зона будет разделена на два блока: "грязный цех", в котором будут работать с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, и "чистый цех" для работы с тканями, кожей и керамикой. На будних днях пространство будет принимать начинающих мастеров, а по выходным его смогут посещать жители и гости города.

Уже сейчас специалисты проводят мастер-классы для всех желающих, но пока в онлайн формате из-за эпидемиологической ситуации. Для участия необходимо предварительно забрать коробочку с материалами в Мастерских, а затем получить ссылку и присоединиться к дистанционному занятию. Открытие состоится уже завтра, 22 декабря.

А в пятницу, 25 декабря, двери откроет творческое пространство этнокультурный кластер "Вертоград". Трехэтажное здание на Каменноостровском проспекте, 64/3 станет первой общедоступной площадкой молодежного фольклорного движения, а также местом, где жители и гости Северной столице смогут узнать об этнокультурном наследии всей России.

Пространство будет работать по трем направлениям: освоению и продвижению ремёсел, поддержке молодой семьи и театрально-сценической деятельности. Мероприятия будут проводиться бесплатно.

На первое время запланированы только ознакомительные мероприятия с соблюдением всех ограничительных мер.

Видео: petropressa / Instagram