В Петроградском районе откроется этнокультурный кластер "Вертоград"

Здание станет первой площадкой для фольклорного движения.

В декабре на Каменноостровском проспекте в Петербурге открывается творческое пространство этнокластер "Ветроград". Там жители и гости Северной столицы смогут больше узнать об этнокультурном наследии всей России и попробовать себя в различных ремеслах. Об этом рассказала пресс-служба Петроградского района.

В трехэтажном здании будут проводиться мероприятия по трем основным направлениям: освоению и продвижению ремесел, поддержке молодой семьи и театрально-сценической деятельности. Посетители смогут познакомиться с народным искусством, керамикой, берестой, росписью и резьбой по дереву, традиционной куклой.

Для желающих узнать, как проводят семейные праздники в народном стиле, организую занятия по этномузыке и хореографии. Также стоит ожидать этнографических спектаклей, иммерсивных шоу и показов народного костюма.

Благодаря многофункциональной и мобильной мебели посетители "Ветрограда" смогут принять участие в формировании внутреннего пространства. Посещение будет полностью бесплатным и ориентировано на людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Первым событием станет выставка художника-баталиста Евгения Емельянова "Александр Невский – символ воинской славы России" навстречу году 800-летия выдающегося князя и святого.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новое общественное пространство появилось у Верхнего Суздальского озера.

Фото: пресс-служба Петроградского района