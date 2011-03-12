Студентка СПбГУП упала в обморок после встречи с ректором

Как рассказали студенты, поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких.

Студентка Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов упала в обморок после встречи с ректором. Об этом очевидцы рассказали "Фонтанке".

Вечером 27 сентября ректор вуза Александр Запесоцкий пригласил на встречу студентов третьего курса кафедры актерского мастерства. Как рассказали студенты, поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких, который начался еще весной прошлого года.

В период пандемии все занятия проходили в дистанционном формате, однако студентам актерского мастерства такая перспектива не пришлась по душе – они жаловались на отсутствие практики. Тогда бывший доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Валентин Левицкий и его жена, преподаватель Мария Левицкая решили организовать внеучебные занятия, которые проходили три раза в неделю в Театре поколений. Аренда театра в час составляла 3 тысячи рублей. Сумма делилась между студентам. Позже о занятиях узнало и руководство учебного заведения, которое посчитало арендную плату поборами. Спустя некоторое время преподавателей уволили за "аморальное поведение". Студентов же попросили подписать заявление, чтобы деньги были перечислены вузу. Однако студенты отказались что-либо подписывать.

На встрече ректор Александр Запесоцкий предложил студентам два варианта – подписать заявление или же смириться с отчислением.

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Фото: wikipedia.org