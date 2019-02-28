Что произошло в Петербурге 28 февраля?

Piter.TV публикует подборку новостей за этот четверг.

1. Видео: на Суздальском проспекте мусоровоз завалился набок

Днем 28 февраля на Суздальском проспекте случилась авария. Водитель мусоровоза не справился с управлением и завалил свой автомобиль на бок.

2. Очевидцы: у Певческого моста актеры фильма "Серебряные коньки" ходят в костюмах начала XX века

В Петербурге продолжаются съемки фильма "Серебряные коньки". Петербуржцы заметили съемочную группу у Певческого моста.

3. Из Петербурга депортируют нигерийский мигрантов, пытавших уехать в ЕС

Невский районный суд вынес обвинительный приговор 5-рым гражданам Нигерии, пытавшимся пересечь российскую границу и уехать в страны ЕС. Об этом сообщает пограничное УФСБ по городу и области.

4. Видео: на Парашютной перевернулся BMW X6

На КАД, в районе съезда на Комендантский проспект, произошло ДТП. Очевидцы сообщили: на дороге лежит перевёрнутый автомобиль BMW X6.

5. Видео: в ДТП на КАД погибли мужчина и женщина

На кольцевой автодороге в Выборгском районе города погибли два человека. ДТП произошло примерно в 1:30 неподалёку от съезда на Парашютную улицу.

Видео: Piter.TV